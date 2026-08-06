Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 6 августа 2026Россия

Многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа в Подмосковье

В Подмосковье многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Раменском из окна седьмого этажа выпали многодетная мать и ее трехлетний сын. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, во время игры с тремя братьями и сестрами ребенок забрался на подоконник, но потерял равновесие. 39-летняя мать попыталась поймать мальчика, но не смогла. В результате россиянка с сыном вместе упали на улицу.

Как выяснили журналисты, сердце ребенка остановилось еще до приезда скорой помощи. Смерть женщины констатировали по пути в больницу.

Ранее под окнами многоэтажки во Владивостоке нашли кричащую беременную женщину. Как выяснилось, россиянка не могла уснуть ночью и решила помыть окна. Однако, встав на подоконник, она не удержалась и выпала с седьмого этажа. В больнице у пострадавшей диагностировали множественные ушибы и ссадины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Вслед за логистическими центрами на Украине уничтожены АЗС и электроподстанция. В Киеве заявляют, что их ресурс исчерпан
    Деливший одну крышу с падчерицей россиянин жестоко надругался над ней
    Российский защитник НХЛ столкнулся со сложностями при строительстве жилья в США
    Помощник Алиева высказался о зависимости Азербайджана от Турции
    Врач дал совет по составлению идеальной системы питания
    Малоизвестная марка VGV рассказала о новой машине для России
    Бразильский клуб предложил за футболиста «Зенита» 35 миллионов евро
    Северная Корея запустила неопознанный снаряд
    МИД Украины заявил о «сражении» за каждую ракету
    Многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok