Многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа в Подмосковье

В Подмосковье многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа

В подмосковном Раменском из окна седьмого этажа выпали многодетная мать и ее трехлетний сын. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, во время игры с тремя братьями и сестрами ребенок забрался на подоконник, но потерял равновесие. 39-летняя мать попыталась поймать мальчика, но не смогла. В результате россиянка с сыном вместе упали на улицу.

Как выяснили журналисты, сердце ребенка остановилось еще до приезда скорой помощи. Смерть женщины констатировали по пути в больницу.

Ранее под окнами многоэтажки во Владивостоке нашли кричащую беременную женщину. Как выяснилось, россиянка не могла уснуть ночью и решила помыть окна. Однако, встав на подоконник, она не удержалась и выпала с седьмого этажа. В больнице у пострадавшей диагностировали множественные ушибы и ссадины.