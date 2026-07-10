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13:14, 10 июля 2026Россия

Под окнами российской многоэтажки ночью нашли кричащую беременную женщину

Беременная жительница Владивостока упала с седьмого этажа и не получила переломов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Во Владивостоке беременная местная жительница упала с седьмого этажа и не получила ни одного перелома. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, 28-летняя россиянка, находящаяся на восьмом месяце беременности, не могла ночью уснуть и решила помыть окна. Однако, встав на подоконник, она не удержалась и выпала, приземлившись на спину. Кричащую женщину нашли соседи, которые и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики обнаружили, что пациентка не только жива, но и может самостоятельно передвигаться, несмотря на падение с седьмого этажа. В больнице у нее диагностировали множественные ушибы и ссадины. Ребенок не пострадал, беременности пострадавшей ничто не угрожает.

Ранее в Красноярске заметили повисшего на дереве полуголого мужчину. Как выяснилось, 38-летний россиянин выпал из окна на четвертом этаже и зацепился за ветку. Снять его удалось при помощи спасателей, которые использовали лестницу. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

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