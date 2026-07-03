Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 3 июля 2026Россия

Полуголый россиянин повис на дереве и попросил о помощи

В Красноярске полуголый мужчина повис на дереве и попросил о помощи
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярске полуголый мужчина повис на дереве у дома на улице Королева и попросил о помощи. Об этом стало известно региональному порталу Ngs24.ru.

По сведениям издания, 38-летний россиянин выпал из окна на четвертом этаже и зацепился за дерево.

Спасатели достали горожанина с помощью лестницы. Мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Новочеркасске девушка устроила танцы в фонтане и требовала близости у прохожих. Россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После «перформанса» она уединилась в кустах с одним из наблюдателей.

Еще раньше в Екатеринбурге мужчина снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Машина с чиновниками подорвалась в центре российского города. Четверо ранены. Что еще известно о ЧП к этому часу?

    В НАТО назвали Рютте брачным консультантом

    В России отреагировали на удар ВСУ по автобусу из Белоруссии

    Взрослые россияне признались в любви к просмотру мультфильмов без детей

    Подозреваемую в организации взрыва в Монако нашли в Германии

    Россиян предупредили о вспышке неизвестного вируса на Бали

    Седокова почтила память Тиммы после обвинений в избиениях

    Задержание молодых перекупщиков тонны 95-го бензина в российском городе попало на видео

    Отчет о Starliner указал на проблемы Boeing

    Россиянин проник в квартиру и надругался над 6-летней соседкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok