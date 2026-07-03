Полуголый россиянин повис на дереве и попросил о помощи

В Красноярске полуголый мужчина повис на дереве и попросил о помощи

В Красноярске полуголый мужчина повис на дереве у дома на улице Королева и попросил о помощи. Об этом стало известно региональному порталу Ngs24.ru.

По сведениям издания, 38-летний россиянин выпал из окна на четвертом этаже и зацепился за дерево.

Спасатели достали горожанина с помощью лестницы. Мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Новочеркасске девушка устроила танцы в фонтане и требовала близости у прохожих. Россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После «перформанса» она уединилась в кустах с одним из наблюдателей.

Еще раньше в Екатеринбурге мужчина снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому.