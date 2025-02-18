Россиянин снял штаны в подъезде и впал в кому

Ura.ru: Житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде и впал в кому

Житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому. Об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник в беседе с агентством отметил, что охранник многоэтажки заметил нетрезвого полуголого россиянина. Он вызвал сотрудников полиции и попросил незнакомца спуститься вниз.

Пока ждали оперативников, неадекватный гражданин потерял сознание и рухнул на пол.

К полиции присоединилась и скорая. Врачи доставили пациента в больницу № 24 в состоянии комы. Пока опросить мужчину не удалось, медики борются за его жизнь.

Как разузнало Ura.ru, по факту произошедшего была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 21-летний молодой человек впал в кому после ДТП на мосту через Волгу. Тогда в аварии пострадали четыре человека.