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11:18, 18 февраля 2025Россия

Россиянин снял штаны в подъезде и впал в кому

Ura.ru: Житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде и впал в кому
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Екатеринбурга снял штаны в подъезде дома в микрорайоне Ботанический и впал в кому. Об этом стало известно Ura.ru от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник в беседе с агентством отметил, что охранник многоэтажки заметил нетрезвого полуголого россиянина. Он вызвал сотрудников полиции и попросил незнакомца спуститься вниз.

Пока ждали оперативников, неадекватный гражданин потерял сознание и рухнул на пол.

К полиции присоединилась и скорая. Врачи доставили пациента в больницу № 24 в состоянии комы. Пока опросить мужчину не удалось, медики борются за его жизнь.

Как разузнало Ura.ru, по факту произошедшего была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 21-летний молодой человек впал в кому после ДТП на мосту через Волгу. Тогда в аварии пострадали четыре человека.

ЖЗЛ
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