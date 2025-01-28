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09:33, 28 января 2025Россия

21-летний россиянин впал в кому после ДТП на «танцующем» мосту

В Волгоградской области 21-летний молодой человек впал в кому после ДТП на мосту
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 21-летний молодой человек впал в кому после ДТП на «танцующем» мосту через Волгу. Еще двое пассажиров получили тяжелые ранения. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По сведениям российского издания, авария произошла на повороте к хутору Бобры. В ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в больницу №25.

22-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом шейки бедра. У 20-летнего пассажира выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 21-летнего пассажира увезли с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, сейчас он в коме. У еще одного 20-летнего пассажира диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы левого бедра, передней стенки лобной пазухи, нижней ветви левой лонной кости и ушиб левого легкого.

Ранее сообщалось, что неподалеку от Истры в Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе.

ЖЗЛ
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