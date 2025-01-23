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17:45, 23 января 2025Россия

Под Москвой подростки заживо сгорели в машине после ДТП

«112»: В Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине после ДТП
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Кадр: Telegram-канал «112»

Неподалеку от Истры в Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, автомобиль Lada сначала влетел в отбойник на трассе, а затем ударился в проезжавшую мимо машину. Авто загорелось — находившиеся в салоне 18-летний водитель и его 16-летний товарищ не сумели выбраться. Пламя также перекинулось на иномарку, в ней никто из пассажиров не пострадал.

К месту ДТП выехали сотрудники полиции. По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в городе Амурск Хабаровского края пять машин сгорели при пожаре в автосервисе. Впоследствии возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. Информации о пострадавших тогда не поступало.

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