Под Москвой подростки заживо сгорели в машине после ДТП

«112»: В Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине после ДТП

Неподалеку от Истры в Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, автомобиль Lada сначала влетел в отбойник на трассе, а затем ударился в проезжавшую мимо машину. Авто загорелось — находившиеся в салоне 18-летний водитель и его 16-летний товарищ не сумели выбраться. Пламя также перекинулось на иномарку, в ней никто из пассажиров не пострадал.

К месту ДТП выехали сотрудники полиции. По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в городе Амурск Хабаровского края пять машин сгорели при пожаре в автосервисе. Впоследствии возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. Информации о пострадавших тогда не поступало.