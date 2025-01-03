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08:26, 3 января 2025Россия

В российском регионе при пожаре в автосервисе сгорели пять машин

МЧС: в Амурске Хабаровского края пять машин сгорели при пожаре в автосервисе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал МЧС Хабаровского края

В городе Амурск Хабаровского края загорелся автосервис. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в Telegram.

Возгорание было локализовано на площади 600 квадратных метров. Здание полностью пострадало от огня. В результате пожара сгорели пять машин. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают 20 бойцов и 4 единицы техники. «Ведется проливка и разбор конструкций», — говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.

В сентябре 2024 года на многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа загорелись десятки машин. Сообщалось, что сгорели минимум 20 автомобилей. Столб дыма виден за несколько километра от места происшествия. Жертвами пожара стали два человека.

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