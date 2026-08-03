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11:58, 3 августа 2026Россия

Российский боец СВО увел за собой украинский дрон на остров и спас группу военных

Минобороны: Российский сержант увел за собой дрон ВСУ и спас группу военных на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Заместитель командира взвода 4-й гвардейской военной базы, сержант Роман Марченко увел за собой украинский дрон на остров и спас группу военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

В конце февраля 2026 года группа российских бойцов на херсонском направлении заходила на остров Змеиный. Основной задачей группы была оборона острова в дельте Днепра.

В этот момент их заметил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда Марченко увел беспилотник за собой вглубь острова, и оставался там до тех пор, пока группа не эвакуировалась. Позднее сержант сам добрался до своего подразделения. Марченко за проявленный героизм наградили Орденом Мужества.

Ранее сообщалось, как российский командир с позывным Скорпион отвлек на себя украинский дрон «Баба-Яга» и ценой собственной жизни спас подчиненных. Ему присвоено звание Героя России.

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