Российский боец СВО увел за собой украинский дрон на остров и спас группу военных

Минобороны: Российский сержант увел за собой дрон ВСУ и спас группу военных на СВО

Заместитель командира взвода 4-й гвардейской военной базы, сержант Роман Марченко увел за собой украинский дрон на остров и спас группу военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

В конце февраля 2026 года группа российских бойцов на херсонском направлении заходила на остров Змеиный. Основной задачей группы была оборона острова в дельте Днепра.

В этот момент их заметил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда Марченко увел беспилотник за собой вглубь острова, и оставался там до тех пор, пока группа не эвакуировалась. Позднее сержант сам добрался до своего подразделения. Марченко за проявленный героизм наградили Орденом Мужества.

Ранее сообщалось, как российский командир с позывным Скорпион отвлек на себя украинский дрон «Баба-Яга» и ценой собственной жизни спас подчиненных. Ему присвоено звание Героя России.