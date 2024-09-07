Десятки машин загорелись на парковке в Подмосковье

На парковке в подмосковном Одинцово загорелись минимум 20 машин

На многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа загорелись десятки машин. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, сгорели минимум 20 автомобилей. Также известно об одном пострадавшем, его состояние не уточняется. Столб дыма виден за несколько километра от места происшествия. Сейчас тушением пожара занимаются сотрудники МЧС.

В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщил, что возгорание привело к смерти двух человек. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в деревне Юрцово в Подмосковье загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадали семь членов одной семьи, пятеро из которых — дети. Еще троих несовершеннолетних спасти не удалось.