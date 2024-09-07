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14:24, 7 сентября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело по факту пожара на автомобильной парковке в российском городе

В Одинцово СК возбудил дело по факту пожара на парковке, где пострадали люди
Начало событий в новости Десятки машин загорелись на парковке в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал Mash

В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту пожара на автомобильной парковке, где пострадали люди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Дело возбудили по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц»).

О возгорании на многоуровневой автопарковке в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа стало известно днем 7 сентября. В результате пожара есть жертвы. Количество пострадавших уточняется. Отмечается, что среди них есть те, кто не выжил.

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      Анна Габай
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