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14:17, 3 августа 2026Ценности

Новую спортивную форму Nike и Skims обругали в сети фразой «они ненавидят женщин»

Бренды Nike и Skims подверглись критике в сети из-за неудобной спортивной формы для женщин
Мария Винар

Фото: @skims

Производитель спортивной одежды Nike и бельевой бренд Skims, создательницей которого является американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян, запустили новую совместную коллекцию формы и подверглись критике в сети. Комментарии опубликованы на странице марки бизнесвумен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В линейке представлен комплект, состоящий из кроп-топа без бретелей и комбинезона с укороченными штанинами. При этом изделия изготовлены из атласной ткани в кофейных и телесных цветах.

Покупатели оказались в недоумении от неудобного дизайна формы. Многие из них не поняли, для какого вида спорта предназначен данный костюм, и обругали его следующими фразами: «Женская одежда для мужского взгляда. Участвовала ли хотя бы одна женщина в ее создании? Шорты постоянно задираются, бретели постоянно слетают с плеч», «Они действительно ненавидят женщин. Пожалуйста, сделайте форму для более реалистичных форм», «Почему для женщин все еще шьют такую неудобную одежду?», «Вы когда-нибудь начнете производить одежду для женщин, которая не будет для них тесной?», «Это разочаровывает».

Ранее известный российский бренд Lime начал продавать рубашки с имитацией грязи и нарвался на гнев покупателей.

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