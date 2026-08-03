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Силовые структуры
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14:25, 3 августа 2026Силовые структуры

Бывший сенатор-миллиардер отказался работать в колонии из-за жары

Экс-сенатора Арашукова отправили в ШИЗО из-за отказа работать в колонии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненный срок в оренбургской колонии «Черный дельфин», отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ работать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного Дмитрия Трубникова.

Арашуков оказался в ШИЗО в субботу, 1 августа. По словам адвоката, он отказался работать, так как в помещении в жаркую погоду отсутствует вентиляция. Экс-сенатору предстоит провести в карцере десять суток. В колонии он работает швеей-мотористом.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновными в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда они оба получили пожизненный срок. Отбывать наказание Арашуков-младший отправился в «Черный дельфин».

Ранее сообщалось, что бывший сенатор-миллиардер хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех в колонии.

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