Раскрыта работа мечты бывшего сенатора-миллиардера в колонии

Экс-сенатор Арашуков предложил ₽6 млн, чтобы работать в сувенирном цехе в колонии

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в оренбургской колонии «Черный дельфин», хотел за взятку устроиться на работу в сувенирный цех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

Согласно материалам, экс-сенатор пять раз встречался с начальником оперативного отдела. Арашуков предлагал ему и начальнику областного управления ФСИН России шесть миллионов рублей за привилегии в колонии — в частности, осужденного интересовали ежемесячные свидания с родными, неограниченные телефонные звонки и посылки, выбор соседа по камере и места работы. Трудиться Арашуков мечтал в сувенирном цеху.

Деньги бывший сенатор передавал через тайники. Суд в Оренбурге уже приговорил его за это к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере 120 миллионов рублей.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновными в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.

