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19:28, 27 декабря 2022Силовые структуры

Бывший сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Бывший сенатор Арашуков и его отец сели пожизненно за хищения на миллионы и убийства

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве бывший член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец экс-советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков получили пожизненные сроки. Об этом во вторник, 27 декабря, в своем Telegram-канале сообщают Московские суды общей юрисдикции.

Бывший сенатор и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Кроме того, они организовали два убийства.

Обвинения в убийствах и хищениях

По версии следствия, Арашуков-старший похищал газ, который «Газпром» поставлял в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. Он заключал договоры на поставку газа в большем объеме, чем было нужно для потребителей. Его родственники и знакомые, которых он назначил на разные должности в газовой отрасли, искали потребителей на стороне. Некоторых покупателей принуждали покупать газ в обход учетных приборов. Также члены группы обеспечивали транспортировку газа.

Советник гендиректора привлек к участию в преступной схеме сына, сенатора Рауфа Арашукова, чтобы прикрыть незаконную деятельность. Арашуков-младший оказывал влияние на должностных лиц в органах власти и следил за назначением людей на определенные посты.

Арашуковых также признали виновными в организации убийства в 2010 году в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов «Адэге-Хэсе» Аслана Жукова, которое, по одной из версий, произошло из-за нанесенного активистом оскорбления.

Еще одной жертвой отца и сына, которых называли в республике «газовыми королями», в 2010 году стал советник президента Карачаево-Черкесской Республики Фраль Шебзухов, который собирался баллотироваться на пост главы правительства КЧР.

По версии следствия, отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков дал ему указание организовать убийство активиста и советника президента республики в 2010 году

Всего по делу Арашуковых проходят 20 фигурантов. Рауф Арашуков и его отец Рауль по существу дела не признали вину ни по одному из предъявленных обвинений, в том числе в убийствах. Единственным подсудимым, признавшим вину, стал Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и участии в преступном сообществе.

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С осужденных взыскали 12 миллионов рублей

Суд постановил взыскать с пожизненно осужденных отца и сына 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых и потерпевших. В частности, судья Елена Гученкова постановила взыскать с каждого из них в счет морального вреда по три миллиона рублей в пользу сестры и по два миллиона в пользу брата убитого в 2010 году советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

В пользу родственников потерпевшего Желетежева с Арашуковых взыскали по одному миллиону рублей. Арест на имущество Арашуковых на сумму в 1,3 миллиарда рублей сохраняется до вступления приговора в законную силу. Он был наложен летом 2021 года по решению Басманного суда Москвы.

Изъятие коснулось 75 объектов недвижимости, среди которых пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх Пэлас» в Карачаево-Черкесии, ресторан, банный комплекс и другие. Также арестованы более 90 автомобилей.

Часть автопарка по решению суда обращена в счет погашения гражданских исков.

Обратить в счет погашения гражданских исков автомобиль «Чайка» 1976 года выпуска

Елена Гученковасудья

В пользу государства также отошли Bentley и другие машины.

Сенатора Арашукова задержали в 2019 году

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан во время заседания Совфеда в 2019 году. Тогда же был задержан и его отец — лидер преступного сообщества. Позже были задержаны другие родственники обвиняемого: его четвероюродный брат Беслан Арашуков и брат супруги Рауля Арашукова Ахмед Коцба — заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

22 мая 2019 года Совфед лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора в связи с несвоевременным предоставлением декларации о доходах. Решение было принято единогласно 153 сенаторами.

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Владимир Седов
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