С пожизненно осужденных экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца взыскали штраф

Суд взыскал с осужденных Рауфа и Рауля Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу потерпевших

Суд взыскал с осужденных на пожизненные сроки бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых и потерпевших. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд, в частности, постановил взыскать с каждого из них в счет морального вреда по три миллиона рублей в пользу сестры и по два миллиона — в пользу брата убитого в 2010 году советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. В пользу родственников потерпевшего Желетежева с Арашуковых взыскали по одному миллиону рублей. Судья Елена Гученкова также постановила сохранить арест на имущество Арашуковых на сумму в 1,3 миллиарда рублей до вступления приговора в законную силу.

Ранее 27 декабря сообщалось, что Арашуковы получили пожизненные сроки за создание преступного сообщества, убийства и хищения.