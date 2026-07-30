В России стали реже угонять легковые автомобили

Количество угонов легковых авто в России сократилось на 40%, но вырос спрос на грузовики

За первые шесть месяцев 2026 года число хищений автомобилей в России снизилось почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как отмечают аналитики, при этом кратно возрос интерес злоумышленников к грузовому транспорту и специальной технике, пишет «Газета.RU».

В региональной структуре угонов лидирует Москва — здесь произошло 47 процентов всех краж, тогда как годом ранее этот показатель составлял 28 процентов. Второе место неожиданно заняла Архангельская область с 13 процентов, обогнав традиционного лидера Санкт-Петербург. Также в числе наиболее проблемных регионов — Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области, на каждую из которых пришлось около шести процентов хищений.

Среди легковых машин наибольшей популярностью у угонщиков пользуется отечественная LADA (37 процентов от всех случаев). Китайский бренд Chery оказался на втором месте с показателем 25 процентов, причем из автомобилей из КНР преступники выбирали исключительно эту марку. Замыкают пятерку BMW, Hyundai и Toyota — по 12 процентов каждая.

Доля угонов грузового транспорта выросла с девяти процентов в первом полугодии 2025 года до 13 процентов в текущем периоде. При этом половина таких преступлений связана с китайскими грузовиками (преимущественно FAW), другая половина — с отечественной техникой (КамАЗ).

Существенно увеличилось и число хищений спецтехники: их доля достигла 20 процентов от общего числа угонов. Преступники уводят жатки для уборки урожая, экскаваторы-погрузчики и зерноуборочные комбайны.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили почти на 6,5 года за угон полицейского авто.