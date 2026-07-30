Врач опроверг несколько популярных «страшилок» о кофе

Диетолог Бурлаков: Кофе не провоцирует инсулинорезистентность

Врач-диетолог Александр Бурлаков опроверг несколько популярных «страшилок» о кофе, которые можно встретить в сети. Пост об этом напитке доктор написал в своем Telegram-канале.

Одним из мифов о кофе врач назвал утверждение о том, что он провоцирует инсулинорезистентность. По словам Бурлакова, в действительности этот напиток снижает риск диабета второго типа, что подтверждено результатами различных анализов и исследований.

Диетолог добавил, что кофе, вопреки распространенному стереотипу, не провоцирует раннюю менопаузу. Кроме того, этот напиток не ускоряет деление различных патогенов в желудочно-кишечном тракте. Врач заверил, что не существует никаких клинических данных, подтверждающих эту точку зрения.

Бурлаков также заверил, что кофе не оказывает негативного влияния на митохондрии — так называемые «энергетические станции клеток», производящие молекулы для питания организма. «В экспериментальных моделях кофеин и компоненты кофе чаще изучаются как вещества, улучшающие маркеры митохондриальной функции», — подчеркнул диетолог.

Ранее кардиолог Ирина Васильева объяснила, почему, по мнению некоторых россиян, врачи до сих пор продолжают спорить, полезен ли кофе для здоровья. По ее словам, в действительности медицинское сообщество пришло к единой точке зрения по этому вопросу.