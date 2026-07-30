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09:19, 30 июля 2026Из жизни

Неизвестный выиграл крупнейший джекпот 2026 года и получил 63 миллиарда рублей

В США неизвестный выиграл джекпот и стал обладателем 63 миллиардов рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

В США неизвестный выиграл в лотерею Mega Millions 800 миллионов долларов (около 63 миллиардов рублей), что стало третьим по величине джекпотом в истории игры. Об этом сообщает New York Post.

В лотерейном билете, купленном в штате Флорида, совпали все шесть выпавших чисел: 34, 48, 49, 59, 70 и золотым мега-шаром с номером 12. Победитель, чье имя пока не раскрывается, может выбрать между ежегодными выплатами в течение 30 лет и единовременной выплатой суммы наличными в размере 344,2 миллиона долларов (около 27 миллиардов рублей) до вычета налогов.

Шансы на выигрыш в обновленной версии лотереи составляли 1 к 290 миллионам. Этот джекпот стал крупнейшим выигрышем в 2026 году и десятым по величине в истории Mega Millions. Предыдущий рекорд игры — 1,6 миллиарда долларов — также был выигран во Флориде в августе 2023 года.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Техас остается невостребованным лотерейный выигрыш в один миллион долларов (78,5 миллиона рублей). Розыгрыш прошел еще 2 февраля, но победитель так и не обратился за деньгами и потерял шанс получить их.

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