Победитель лотереи лишится миллиона долларов

В США победитель лотереи рискует лишиться выигрыша в один миллион долларов

В американском штате Техас остается невостребованным лотерейный выигрыш в один миллион долларов (78,5 миллиона рублей). Об этом сообщает издание News 4 San Antonio.

Выигрышный билет был продан в минимаркете Circle K в столице штата. В розыгрыше, который прошел 2 февраля, на нем совпали все пять основных номеров. Хотя с тех пор прошло почти шесть месяцев, победитель лотереи так и не явился за деньгами.

Срок получения выигрыша истекает. Если обладатель лотерейного билета не успеет обратиться к устроителям до 17 часов 31 июля, он рискует лишиться миллиона долларов.

Ранее житель американского штата Южная Каролина поддался странному чувству и выиграл в лотерею 500 тысяч долларов. Мужчина ощутил внезапное непреодолимое желание сыграть в лотерею, когда сидел на веранде перед домом.