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11:05, 28 июля 2026Из жизни

Победитель лотереи лишится миллиона долларов

В США победитель лотереи рискует лишиться выигрыша в один миллион долларов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В американском штате Техас остается невостребованным лотерейный выигрыш в один миллион долларов (78,5 миллиона рублей). Об этом сообщает издание News 4 San Antonio.

Выигрышный билет был продан в минимаркете Circle K в столице штата. В розыгрыше, который прошел 2 февраля, на нем совпали все пять основных номеров. Хотя с тех пор прошло почти шесть месяцев, победитель лотереи так и не явился за деньгами.

Срок получения выигрыша истекает. Если обладатель лотерейного билета не успеет обратиться к устроителям до 17 часов 31 июля, он рискует лишиться миллиона долларов.

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