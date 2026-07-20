Мужчина разбогател на 39 миллионов рублей благодаря странному чувству

В США мужчина поддался странному чувству и выиграл в лотерею 500 тысяч долларов

Житель американского штата Южная Каролина поддался странному чувству и выиграл в лотерею 500 тысяч долларов (39,2 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что сидел на крыльце своего дома и внезапно ощутил непреодолимое желание сыграть в лотерею. «У меня было видение. Оно велело пойти в магазин Cracker Jack и купить билет. Я купил два», — поделился воспоминаниями американец.

Когда мужчина проверил билеты, выяснилось, что он разбогател на полмиллиона долларов. Счастливчик признался, что у него даже не было времени, чтобы отпраздновать победу, потому что нужно было спешить на работу.

Победитель лотереи собирается поделиться частью выигрыша с родными. «Это просто какое-то благословение, выиграть столько», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в США жительница Северной Каролины разбогатела на 150 тысяч долларов благодаря бессоннице. Женщина не могла уснуть и решила сыграть в онлайн-лотерею.