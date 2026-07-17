Женщина разбогатела на 11,7 миллиона рублей благодаря бессоннице

Жительница Северной Каролины, США, Сью Роули рассказала, как разбогатела за одну ночь. Об этом сообщает UPI.
По словам Роули, 8 июля ее настигла бессонница. Она не могла уснуть и, чтобы убить время, решила поучаствовать в онлайн-лотерее. Это оказалось неожиданно выгодным решением: она выиграла 150 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей).
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«В тот момент я просто не могла в это поверить, потому что такое случается нечасто», — призналась победительница лотереи. Женщина планирует потратить призовые деньги на ремонт дома.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 77,7 тысячи долларов благодаря любви к пицце. Мужчина признался, что потратит выигрыш на оплату счетов.