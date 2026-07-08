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Из жизни
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14:23, 8 июля 2026Из жизни

Мужчина разбогател на шесть миллионов рублей благодаря любви к пицце

Американец выиграл в лотерею 77,7 тысячи долларов благодаря пицце
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ryzhkov Photography / Shutterstock / Fotodom

Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 77,7 тысячи долларов (около шести миллионов рублей) благодаря любви к пицце. Об этом пишет UPI.

Мужчина из города Камберленд решил сыграть в лотерею после того, как забрал пиццу, заказанную для всей семьи. По дороге домой он заехал в магазин и купил билет Triple Red 7s Multiplier за 10 долларов (761 рубль). Счастливчик стер защитный слой на билете прямо в магазине и обнаружил, что разбогател.

«Когда я увидел цифру "семь", то подумал, что это обычный выигрыш. А потом я увидел сумму приза и глазам своим не поверил», — рассказал американец. Он признался, что еще раз перепроверил билет, потому что до последнего не верил в свою удачу.

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Мужчина признался, что потратит выигрыш на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что жительница Канады выиграла в лотерею один миллион канадских долларов. Женщина рассказала, что играла в лотерею 25 лет, но ей не везло.

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