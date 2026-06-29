Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:08, 29 июня 2026Из жизни

Женщина разбогатела на 54 миллиона рублей после 25 лет неудач

Жительница Канады участвовала в одной лотерее 25 лет и выиграла 54 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Жительница Торонто, Канада, Лори М. едва не забыла о купленном лотерейном билете, который, как выяснилось позднее, выиграл один миллион канадских долларов (54 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте розыгрыша LOTTO 6/49.

62-летняя женщина рассказала, что 25 лет участвовала в одной и той же лотерее. Ей удалось разбогатеть только в мае 2026-го спустя годы неудач. Лори призналась, что вспомнила о купленном билете, увидев рекламу розыгрыша. Проверив билет, женщина не могла поверить в свою удачу.

Материалы по теме:
Большая маленькая ложь Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Большая маленькая ложьМаляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
30 ноября 2019
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

Лори отметила, что выигрыш позволит ей наконец выйти на пенсию. Она планирует записаться на курсы живописи и уделять больше времени общению с близкими.

Кроме того, женщина хочет побывать в Лондоне. «Потом с удовольствием съездила бы в Шотландию — это была моя мечта долгие годы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения бы истек. Счастливый билет он нашел в кармане старых штанов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    В Германии выставили на продажу уникальную советскую машину

    В российском регионе впервые объявили ракетную опасность

    В европейской стране гражданам стали платить за потребление электричества

    Мерзликин на фоне развода заговорил о семейных ценностях

    Японская иена обвалилась до 40-летнего минимума

    Виктория Боня начала борьбу с сатанизмом

    Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

    Ведущая популярного шоу назвала шокировавший ее на интернет-форуме вопрос

    Врач предупредил о влиянии вейпов на легкие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok