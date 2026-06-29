Женщина разбогатела на 54 миллиона рублей после 25 лет неудач

Жительница Канады участвовала в одной лотерее 25 лет и выиграла 54 миллиона рублей

Жительница Торонто, Канада, Лори М. едва не забыла о купленном лотерейном билете, который, как выяснилось позднее, выиграл один миллион канадских долларов (54 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте розыгрыша LOTTO 6/49.

62-летняя женщина рассказала, что 25 лет участвовала в одной и той же лотерее. Ей удалось разбогатеть только в мае 2026-го спустя годы неудач. Лори призналась, что вспомнила о купленном билете, увидев рекламу розыгрыша. Проверив билет, женщина не могла поверить в свою удачу.

Лори отметила, что выигрыш позволит ей наконец выйти на пенсию. Она планирует записаться на курсы живописи и уделять больше времени общению с близкими.

Кроме того, женщина хочет побывать в Лондоне. «Потом с удовольствием съездила бы в Шотландию — это была моя мечта долгие годы», — добавила она.

Ранее сообщалось, что житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения бы истек. Счастливый билет он нашел в кармане старых штанов.