11:15, 21 мая 2026

Мужчина нашел в старых штанах лотерейный билет на 421 миллион рублей

В США мужчина успел забрать многомиллионный приз за неделю до конца срока
Юлия Юткина
Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Житель США успел забрать многомиллионный выигрыш в лотерею Нью-Джерси за неделю до того, как срок его получения бы истек. Об этом пишет People.

Лотерейный билет на 5,9 миллиона долларов (421 миллион рублей) продали 22 мая 2025 года. По правилам этой лотереи победители могут забрать приз в течение одного года с момента розыгрыша.

В апреле 2026 года организаторы лотереи заявили, что обладатель счастливого билета так и не явился за выигрышем. Он, в свою очередь, даже не подозревал об удаче. При этом он часто участвовал в лотерее Нью-Джерси, поэтому решил на всякий случай осмотреть дом. Так мужчина и нашел давно купленный билет. Он лежал в кармане старых штанов.

14 мая счастливчик отвез находку в офис лотереи и подтвердил подлинность билета. На что мужчина собирается потратить призовые деньги — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании победитель розыгрыша лотереи EuroMillions не явился за призом в срок и лишился миллиона фунтов стерлингов. Теперь деньги пойдут на благоустройство Борнмута, где был куплен счастливый билет, и окружающих его районов.

