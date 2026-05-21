Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:24, 21 мая 2026Спорт

В РФС раскрыли данные о продаже билетов на Суперфинал Кубка России по футболу

В РФС ожидают рекорд посещаемости на Суперфинале Кубка России по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Российском футбольном союзе (РФС) раскрыли данные о продаже билетов на Суперфинал Кубка России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

На матче «Спартака» и «Краснодара» ожидается аншлаг и новый рекорд посещаемости финалов Кубка страны. «Реализовано более 90 процентов билетов. Коммерческая вместимость "Лужников" составит 73 тысячи зрителей. Сегодня и завтра еще поступят партии билетов, они будут реализовываться на лендинге РФС и у нашего билетного партнера», — заявили в РФС.

На данный момент рекордным по посещаемости является финал Кубка России 2022 года. Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо», победу в которой со счетом 2:1 одержали красно-белые, собрала 69 306 зрителей.

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 мая в Москве. Команды сыграют на поле стадиона «Лужники». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Ранее продажу билетов на Суперфинал Кубка России уже останавливали из-за того, что система столкнулась с крайне высокой нагрузкой со стороны пользователей. Ее работу восстановили в течение нескольких часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok