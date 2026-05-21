В РФС раскрыли данные о продаже билетов на Суперфинал Кубка России по футболу

В РФС ожидают рекорд посещаемости на Суперфинале Кубка России по футболу

В Российском футбольном союзе (РФС) раскрыли данные о продаже билетов на Суперфинал Кубка России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

На матче «Спартака» и «Краснодара» ожидается аншлаг и новый рекорд посещаемости финалов Кубка страны. «Реализовано более 90 процентов билетов. Коммерческая вместимость "Лужников" составит 73 тысячи зрителей. Сегодня и завтра еще поступят партии билетов, они будут реализовываться на лендинге РФС и у нашего билетного партнера», — заявили в РФС.

На данный момент рекордным по посещаемости является финал Кубка России 2022 года. Игра между московскими «Спартаком» и «Динамо», победу в которой со счетом 2:1 одержали красно-белые, собрала 69 306 зрителей.

Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» пройдет 24 мая в Москве. Команды сыграют на поле стадиона «Лужники». Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Ранее продажу билетов на Суперфинал Кубка России уже останавливали из-за того, что система столкнулась с крайне высокой нагрузкой со стороны пользователей. Ее работу восстановили в течение нескольких часов.