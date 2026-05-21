Раскрыты заработки россиян на аренде жилья

Финансист Селезнев: В Москве владельцы жилья зарабатывают 3 % годовых на аренде

В Москве сдача квартиры в аренду приносит владельцам недвижимости около трех процентов годовых. Заработки россиян на жилье раскрыл эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, пишет «Газета.Ru».

Классическая модель «купил квартиру, сдал, она сама себя окупила за несколько лет» перестала работать в крупных городах России, отметил эксперт. «Средняя чистая доходность от сдачи жилья в Москве — около 3 процентов годовых после налогов, простоев и амортизации. В Петербурге около 4 процентов. В регионах доходит до 6-8 процентов, но и это не то чтобы огромные цифры», — рассказал Селезнев.

Исключением эксперт назвал посуточную аренду жилья в туристических городах, а также отдельных районах Москвы и Санкт-Петербурга. В самых удачных случаях на таких квартирах получается зарабатывать 8-12 процентов. Однако чаще всего тут речь идет уже не о пассивном доходе, а о целом мини-бизнесе с управляющей компанией, регулярным ремонтом и сезонностью.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с арендой жилья. Злоумышленники начали публиковать фотографии реального объекта из другого города со стоимостью ниже рынка. После этого они просят предоплату за показ и исчезают, таким образом обманывая возможных арендаторов или покупателей.