Fox: Союзники США на Ближнем Востоке защищены ПВО лучше, чем Флорида

Союзники США на Ближнем Востоке защищены американскими ПВО лучше, чем Флорида. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на бывшего высокопоставленного военного офицера США.

«ОАЭ и другие наши союзники на Ближнем Востоке защищены американскими системами ПВО от иранских беспилотников "Шахед" лучше, чем штат Флорида», — сказал он.

Как отмечает телеканал, штат Флорида упомянули из-за Кубы, так как в последнее время много говорят, что администрация президента США Дональда Трампа «стремится освободить народ этой коммунистической страны от десятилетий тоталитарного правления».

«В бюджете на 2027 финансовый год Пентагон запрашивает около 55 миллиардов долларов на программы по разработке дронов и автономных боевых систем, поскольку конфликты на полях сражений от Ближнего Востока до Украины обнажают растущую проблему: дешевые дроны все чаще способны подавлять дорогостоящие системы обороны США», — отметил источник.

Уточняется, что эта растущая проблема не дает покоя командованию более 20 военных баз во Флориде, которые потенциально находятся в пределах досягаемости от Кубы. Особенно это касается баз в районе Тампы, где расположены Центральное командование США (CENTCOM) и Командование специальных операций США (SOCOM).

Ранее посол Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что Куба открыта к изменениям в своей экономике и правительстве и стремится продолжить переговоры с США. Однако, по его словам, кубинское правительство не считает, что Вашингтон делает это добросовестно.