08:40, 21 мая 2026

Куба заявила о готовности к переговорам с США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Seth Wenig / AP

Куба открыта к изменениям в своей экономике и правительстве и стремится продолжить переговоры с США, но не считает, что Вашингтон делает это добросовестно. Об этом заявил посол Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман в интервью для The New York Times (NYT).

«Куба готова обсуждать с Соединенными Штатами все вопросы. В наших разговорах нет запретных тем — все основано на взаимности и равенстве. (...) Очевидно, что заявления вроде: "Мы готовы взять Кубу под свой контроль" не способствуют созданию атмосферы диалога и доверия», — сказал он.

По его словам, в решении этой проблемы не помогает воинственная риторика и создание Вашингтоном различных предлогов для военной агрессии против Кубы.

Гусман отметил, что кубинское правительство приняло такое решение, чтобы показать американской общественности, что Куба стремится к миру и сотрудничеству с Соединенными Штатами, несмотря на усиливающуюся кампанию давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа против острова.

Ранее стало известно, что после предъявления обвинений против одного из лидеров Кубинской революции Рауля Кастро, Трамп рассчитывает, что его стратегия в отношении Венесуэлы сработает и на Кубе. Уточняется, что американские чиновники разыскивают приближенных к кубинскому правительству людей в надежде заключить сделку, которая поможет сместить действующее правительство.

