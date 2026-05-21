Европейская страна завалила Россию пивом

РИА Новости: Чехия в марте нарастила экспорт пива в Россию в шесть раз

По итогам марта 2026 года суммарные объемы поставок чешского пива в Россию увеличились в шесть раз в месячном выражении. О резком росте экспорта этого вида алкоголя из европейской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За первый месяц весны российские импортеры потратили на закупки чешского пива в общей сложности 796 тысяч евро. Подобная динамика позволила Чехии стать крупнейшим поставщиком пенного алкогольного напитка в РФ. Месяцем ранее страна располагалась на третьей строчке рейтинга.

Вторым ведущим экспортером пива в Россию среди европейских государств оказалась Польша с результатом 385,2 тысячи евро (рост более чем на треть). Тройку лидеров замкнула Бельгия (плюс 2 процента, до 252,3 тысячи). Четвертую строчку заняла Литва (трехкратный рост, до 218,3 тысячи), а пятой стала Германия (плюс 15 процентов, до 163 тысяч).

В марте пиво на российский рынок также заметно нарастил Казахстан. За первый месяц весны экспорт хмельного напитка из постсоветской страны в РФ увеличился более чем втрое в сравнении с февральским показателем и достиг 1,4 миллиона долларов. Наращивание закупок пива из-за рубежа фиксируется на фоне падения производства в России. За первые четыре месяца этого года выпуск просел на 2,2 процента на фоне ужесточения регулирования отрасли и ограничения продажи спиртного в ряде регионов.