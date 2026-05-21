09:54, 21 мая 2026Мир

В США расхвалили Си Цзиньпина после встреч с Путиным и Трампом

Bloomberg: Си Цзиньпин стал влиятельным деятелем мирового масштаба
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин стал влиятельным государственным деятелем мирового масштаба. Китайского лидера после его встреч с российским президентом Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом расхвалил профессор Школы перспективных международных исследований имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне Хэл Брэндс в статье для Bloomberg.

«Си Цзиньпин стал влиятельным государственным деятелем мирового масштаба. С января 2025 года он эффективно и авторитетно взаимодействует с Вашингтоном, переиграв Трампа в торговой войне с высокими ставками, выступив с жесткими предупреждениями о связях Америки с Тайванем и перестроив американо-китайские отношения на условиях Пекина», — заявил он.

По его мнению, переговоры с Путиным показали, что Россия и Китай «прикрывают тыловые районы друг друга» в условиях усиливающейся конфронтации вдоль восточных и западных окраин Евразии. При этом аналитик считает, что Пекин может вести жесткие переговоры по торговле, энергетике и другим вопросам, поскольку «баланс внутри союза все больше склоняется в пользу Си Цзиньпина».

Брэндс подчеркнул, что эти две встречи доказывают, где на самом деле находятся «цели и лояльность Китая». Эксперт отметил, что саммит США — Китай принес обещания добиваться конструктивной стратегической стабильности, и напомнил о словах Трампа о создании китайско-американского «Большого дуэта» для управления миром, однако основной союз Си Цзиньпина именно с Путиным.

Ранее президент России завершил двухдневный визит в Китай. Во время визита глава государства провел с председателем КНР Си Цзиньпином переговоры, по итогам которых было подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

