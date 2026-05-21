Российский пятиклассник взорвал петарду во время урока

В Чайковском пятиклассник взорвал петарду на уроке, трое учеников получили ожоги

В городе Чайковский в Пермском крае пятиклассник взорвал петарду во время урока в школе №8. В результате трое учеников получили ожоги. Об этом сообщили в Минобразования российского региона.

В ведомстве отметили, что ребенок тайно пронес в здание опасное устройство.

Пострадавших учеников осмотрели сотрудники скорой помощи. Одного из них направили в приемное отделение больницы.

Минобразования Пермского края и администрация муниципалитета начали выяснять обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летний школьник взорвал дома петарду и остался без пальца. Юношу доставили в больницу и врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Еще раньше в подмосковной Истре девять детей пострадали из-за взрыва петарды в школьном классе.