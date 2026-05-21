Захарова: Зеленский соврал о расследовании трагедии в одесском Доме профсоюзов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на вранье президента Украины Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании, когда он обещал расследовать трагедию в одесском Доме профсоюзов и наказать виновных. Об этом пишет РИА Новости.

На брифинге Захарова сослалась на предвыборное интервью Зеленского, где он, говоря о шестой годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов, подчеркивал, что государство обязано обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

Захарова отметила, что никакой справедливости жертвы одесской трагедии и их близкие так и не дождались.

«Более того, неонацизм при Зеленском стал основой государственной политики, а идейные последователи фашистских приспешников, виновные в преступлении 2 мая 2014 года, стали чувствовать себя абсолютно вольготно», — заявила она.

