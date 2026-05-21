Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили по телефону отношения двух стран. Об этом сообщается на странице азербайджанского лидера в соцсети X.

«В ходе телефонного разговора мы обсудили вопросы повестки двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщил Алиев.

Разговор состоялся по инциативе французской стороны. Макрон и Алиев также обсудили вопросы на региональном и глобальном уровнях.