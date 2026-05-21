14:01, 21 мая 2026

Нападающего «Зенита» не допустили к подготовке к ЧМ-2026

Владислав Уткин
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающего «Зенита» Джона Дурана не допустили к подготовке к ЧМ-2026 в составе сборной Колумбии. Об этом сообщает Infobae.

22-летнего форварда сине-бело-голубых вызвали в расширенный состав колумбийской команды. При этом он, в отличие от остальных партнеров по сборной, пока так и не приступил к тренировочному процессу. Отмечается, что его попадание в окончательный состав не входит в планы главного тренера колумбийцев Нестора Лоренсо.

Дуран выступает за «Зенит» с февраля 2026 года. В текущем сезоне он провел девять матчей, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.

Ранее стало известно, что вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес отыграл финал Лиги Европы с травмой руки. Его команда выиграла у Фрайбурга со счетом 3:0, а сам Мартинес отразил два удара в створ ворот, играя со сломанным пальцем.

