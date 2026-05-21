14:57, 21 мая 2026

Появились подробности о внедрении системы оценки поведения в российские школы

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Систему оценки поведения в школах России внедрят в новом учебном году — 2026/27, она будет трехуровневой. Подробности о нововведении появились на официальном портале Министерства просвещения.

«Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему», — обозначил глава ведомства Сергей Кравцов.

Как пояснил министр, оценок будет три — образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Он также уточнил, что для советников директоров по воспитанию оценка поведения станет важным маркером, который будет помогать объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.

«Наша общая задача — создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины», — заключил Кравцов.

Ранее министр просвещения назвал цели введения оценок за поведение в российских школах. По его мнению, нововведение в системе образования позволит в первую очередь поддержать учителя.

