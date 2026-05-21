Мощность развернутых в Белоруссии ядерных «Искандеров» оценили

Эксперт Кнутов: Ядерная ракета «Искандера-М» может уничтожить базу противника

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» с ядерной ракетой может одним ударом уничтожить крупную базу потенциально противника. Возможности комплексов, которые развернули в Белоруссии, оценил военный эксперт Юрий Кнутов в материале для «Российской газеты».

«В ходе тренировок белорусские коллеги получили специальные боеприпасы для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", снарядили ими ракетоносители и скрытно выдвинулись для подготовки к проведению пусков. Отработка таких задач ранее на территории Белоруссии не проводилась» — пишет он.

Кнутов рассказал, что специальный боеприпас для баллистической ракеты ОТРК «Искандер» относится к тактическому ядерному оружию. Мощность боевой части оценивают в 50 килотонн. По словам эксперта, такого изделия хватит для уничтожения крупной сухопутной или военно-морской базы противника.

Ранее портал Military Watch Magazine писал, что крылатая ракета комплекса «Искандер-К» может наносить удары по целям на большей части Европы.