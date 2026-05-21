Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 21 мая 2026Бывший СССР

На Украине высказались о планах нападения на Белоруссию

«Страна.ua»: Заявления Зеленского о Белоруссии могут быть предлогом для атаки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии могут быть предлогом к атаке Киева на Минск. Версии объяснения слов украинского лидера предложило в Telegram издание «Страна.ua».

«Возможная версия (...) — Зеленский сам хочет атаковать Белоруссию, чтоб свергнуть [президента Александра] Лукашенко военным путем. Потому и заявляет о подготовке нападения с севера, чтоб потом объявить о "нанесении превентивного удара"», — говорится в публикации.

Отмечается, что такое решение сопряжено с огромными рисками для Киева и малореалистично. Согласно другой версии, эти заявления — часть антибелорусской кампании Зеленского, которая связана с недовольством снятием с Минска санкций США.

Ранее стало известно, что США оказывают давление на Украину, чтобы смягчить ограничения на удобрения из Белоруссии. Отмечается, что Вашингтон просит Киев убедить европейских союзников в необходимости аналогичных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ситуацию вокруг Калининграда назвали предвестником полномасштабной войны России с НАТО

    В России призвали ввести новый урок в школах

    Мировой рынок нефти получил тревожный прогноз

    На Украине высказались о планах нападения на Белоруссию

    Россиянина приговорили к 14 годам колонии за работу на иностранное государство

    Адвокат пообещал спасти россиянку от дела о мошенничестве и попался сам

    В России не заметили снижения конкуренции на авторынке

    63-летний Григорий Лепс смутил фанатов кардинальной сменой имиджа

    «Болезнь поцелуев» добралась до российских школьников

    В России сертифицирован новый кроссовер Changan

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok