Россиянам назвали снижающие риск тромбоза продукты

Терапевт Чернышова: Для разжижения крови полезны черешня и другие сезонные ягоды

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала продукты, которые помогают разжижать кровь, тем самым защищая сосуды и снижая риск тромбозов. Ее слова приводит aif.ru.

Врач предупредила, что повышенная вязкость крови может привести к серьезным последствиям, включая инфаркт и инсульт. Чтобы избежать этого, специалист посоветовала добавить в рацион больше свежих овощей, зелени и сезонных ягод. «Для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды», — отметила Чернышова.

Врач также рекомендовала есть больше белковых продуктов. Она объяснила, что организму подходят легкоусвояемые мясо птицы, рыба, яйца и молочные продукты, которые помогают поддерживать нормальную работу организма и состояние кровотока.

