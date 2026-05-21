17:29, 21 мая 2026

Россиянам назвали снижающие риск тромбоза продукты

Терапевт Чернышова: Для разжижения крови полезны черешня и другие сезонные ягоды
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала продукты, которые помогают разжижать кровь, тем самым защищая сосуды и снижая риск тромбозов. Ее слова приводит aif.ru.

Врач предупредила, что повышенная вязкость крови может привести к серьезным последствиям, включая инфаркт и инсульт. Чтобы избежать этого, специалист посоветовала добавить в рацион больше свежих овощей, зелени и сезонных ягод. «Для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды», — отметила Чернышова.

Врач также рекомендовала есть больше белковых продуктов. Она объяснила, что организму подходят легкоусвояемые мясо птицы, рыба, яйца и молочные продукты, которые помогают поддерживать нормальную работу организма и состояние кровотока.

Ранее эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какие продукты не рекомендуется есть в жару. По его мнению, в такую погоду стоит отказаться от острой пищи и фастфуда.

