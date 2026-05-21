Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:26, 21 мая 2026Силовые структуры

Домашняя ссора между россиянином и матерью закончилась колонией

В Краснодарском крае осудили мужчину, пытавшегося зарубить мать
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Краснодарском крае осудили мужчину, пытавшегося расправиться с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 20 января этого года 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома со своей матерью. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пострадавшей удар топором по голове, от которого она упала на пол. Довести до конца преступный умысел обвиняемому не удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщине.

Суд приговорил его к 6,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе девочка-подросток организовала расправу над матерью и братом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    В Москве соседи объединились и захватили парковку во дворе

    Внешность российской невесты взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok