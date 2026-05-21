Домашняя ссора между россиянином и матерью закончилась колонией

В Краснодарском крае осудили мужчину, пытавшегося расправиться с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 20 января этого года 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился дома со своей матерью. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пострадавшей удар топором по голове, от которого она упала на пол. Довести до конца преступный умысел обвиняемому не удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщине.

Суд приговорил его к 6,5 года колонии строгого режима.

