12:01, 21 мая 2026

В российском регионе девочка-подросток организовала расправу над матерью и братом

В Якутии два подростка получили 8 и 9 лет воспитательной колонии за убийство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Якутии девочка-подросток организовала расправу над матерью и братом. Для этого она привлекла свою подругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По информации объединенной пресс-службы судов Республики Саха (Якутия), девочка испытывала глубокую неприязнь к матери, с которой они конфликтовали по поводу ее учебы. Кроме того, она ревновала женщину к младшему брату, который, по ее мнению, получал больше внимания и заботы.

Как установил суд, подруги заранее распределили роли и вошли в квартиру. Там при помощи ножа и молотка они насмерть забили женщину. В этот момент из школы вернулся младший ребенок. В результате девочки расправились и с ним.

На следующий день фигурантка позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. На заседании свою вину она признала частично, заявив, что расправилась с матерью и братом самостоятельно. Ее подруга своей вины не признала.

Обе девочки признаны виновными по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Одна получила восемь лет лишения свободы, вторая — девять. Они будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 36-летней жительнице Хабаровска, которая попросила мужа расправиться с ее отцом ради квартиры.

