В сети отреагировали на внешность Тимоти Шаламе без усов фразой «вернулся в прайм»

Франко-американский актер Тимоти Шаламе появился на баскетбольном матче с новым имиджем и вызвал обсуждение в сети. Пост и комментарии появились на платформе X (ранее — Twitter).

В сети завирусился отрывок из записи встречи команд «Нью-Йорк» и «Кливленд». В нем был запечатлен 30-летний артист, представший в коричневой футболке и с полотенцем на шее.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешностью звезды «Дюны». Оказалось, что Шаламе сменил прическу и сбрил усы. «Наконец-то он вернулся в свой прайм», «Я молилась о том, чтобы он избавился от этих ужасных усов», «Ура, он стал нормальным», «Он выглядит гораздо лучше без усов и бороды. Растительность не идет некоторым людям», «Тот самый Тимоти, возвращение которого мы ждали», — высказывались пользователи сети.

