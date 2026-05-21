Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:59, 21 мая 2026Ценности

В сети отреагировали на внешность Тимоти Шаламе без усов фразой «вернулся в прайм»

Мария Винар

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Франко-американский актер Тимоти Шаламе появился на баскетбольном матче с новым имиджем и вызвал обсуждение в сети. Пост и комментарии появились на платформе X (ранее — Twitter).

В сети завирусился отрывок из записи встречи команд «Нью-Йорк» и «Кливленд». В нем был запечатлен 30-летний артист, представший в коричневой футболке и с полотенцем на шее.

Поклонники обратили внимание на изменившуюся внешностью звезды «Дюны». Оказалось, что Шаламе сменил прическу и сбрил усы. «Наконец-то он вернулся в свой прайм», «Я молилась о том, чтобы он избавился от этих ужасных усов», «Ура, он стал нормальным», «Он выглядит гораздо лучше без усов и бороды. Растительность не идет некоторым людям», «Тот самый Тимоти, возвращение которого мы ждали», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что фанаты загрустили по «божественной красоте» Тимоти Шаламе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Захарова оценила способность Стубба быть переговорщиком с Россией

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok