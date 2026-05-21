Муфтия Мордовии задержали из-за взятки телефоном

«Лента.ру»: Муфтия Мордовии Асаинова задержали из-за взятки телефоном

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Мордовии, член общественной палаты Республики Раиль-Хазар Асаинов задержан при странных обстоятельствах — никаких юридических документов его представителям не предоставили. Об этом «Ленте.ру» сообщил высокопоставленный источник в ДУМ России.

«Раиль Асаинов и еще несколько имамов были задержаны 19 мая после 19:00 и доставлены в следственные органы Республики. Их опросили и почти всех отпустили, а сам муфтий Асаинов был задержан якобы по подозрению в совершении преступления», — рассказал источник.

Кроме постановления о задержании на 48 часов в порядке 91-92 статей УПК, других документов адвокату Асаинова не показали, отметил собеседник «Ленты.ру». На момент публикации этой новости обвинение муфтию не было предъявлено. При этом со слов следователя известно, что сегодня СКР намерен обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для Асаинова.

По отрывочной информации, полученной от следствия, известно, что причиной задержания Асаинова стал мобильный телефон, подаренный одним из имамов преподавателю Мордовского государственного университета (МГУ). Однако следствие расценило подарок как взятку, причем организатором взятки якобы выступил глава ДУМ Мордовии.

Какова позиция ДУМ по поводу задержания Раиля Асаинова Несколько месяцев назад на базе МГУ были открыты курсы по экономике ислама для имамов и их помощников, на которых духовных лидеров учили правильно вести финансовую документацию. Курсы, организованные ДУМ Мордовии, пользовались спросом, а их выпускники, по сути, получали свидетельства о повышении квалификации. «Спрос на курсы обусловлен именно ликвидацией экономической безграмотности духовных лиц ислама, для предотвращения финансовых нарушений. Поэтому говорить о материальной заинтересованности курсантов по меньшей мере странно», — отметил собеседник «Ленты.ру» в ДУМ России. Кто-то из курсантов в знак благодарности подарил одному из преподавателей (которые не могут похвастаться большой зарплатой) новый мобильный телефон. Однако следствие посчитало этот эпизод взяткой, а организатором этого тяжкого преступления назвало Раиля Асаинова. Юридически эта позиция далеко не безупречна, при этом в настоящее время никаких документов от следствия в распоряжении адвокатов и ДУМ нет. Объективных доказательств против Асаинова также предъявлено не было.

Между тем накануне, 20 мая, Таганский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста имам-хатыбу (проповеднику) мечети в Южном Бутове (Москва) Висаму Али Бардвилу, который 14 мая отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту «Шереметьево», оказал им сопротивление и попытался скрыться.

«В ДУМ России не видят признаков массовых задержаний имамов и точно не связывают административный арест Висама Али Барди в Москве и Раиль-Хазара Асаинова в Саранске в единую антимусульманскую компанию», — подчеркнул источник.

