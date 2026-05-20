Имам решил сбежать от полицейских при проверке в российском аэропорту

Имам Висам Али получил 15 суток ареста за неповиновение полиции в Шереметьево

Таганский районный суд Москвы назначил 15 суток ареста Висаму Али Бардвилу, который отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево и оказал им сопротивление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Все произошло вечером 14 мая. К мужчине подошли полицейские и попросили предъявить документы. Бардвил отказался это делать и попытался скрыться, но не смог. Он также оказал силовикам сопротивление, пока они пытались сопроводить его в служебную машину. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Как уточняет ТАСС, Висам Али — уроженец Палестины, а в Россию приехал для обучения медицине несколько лет назад. На сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ он числится как имам-хатыб (проповедник) мечети Южного Бутово (Москва), преподаватель исламских наук и арабского языка, а также член Совета улемов ДУМ России.

