18:54, 20 мая 2026Россия

Летчик объяснил удачную посадку сгоревшего в российском лесу самолета

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Многофункциональный самолет Ан-2 даже при поломках может произвести безопасную посадку. Так удачное приземление сгоревшего в лесах Якутии воздушного судна объяснил специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с aif.ru.

По его словам, ситуация с отказом двигателя над лесом довольно сложная и в спасении находившихся борту людей есть большая заслуга пилота. Но при этом летчик отметил и особенности конструкции Ан-2. Романов назвал самолет безопасным и надежным, с минимальным числом жертв при любых авариях и крушениях.

«При отказе двигателя, при потере скорости происходит следующее. Есть такое понятие предкрылков на крыле самолёта. Они при малой скорости выходят вперёд, и получается парашютирование самолёта. То есть самолёт может не падать, не пикировать, он просто парашютирует, спускается как парашют», — рассказал летчик.

Романов подчеркнул, что посадка в таком случае может быть грубой, но экипаж и пассажиры как правило остаются в живых.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете, что причиной происшествия с Ан-2 в Якутии могла стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Об аварийной посадке Ан-2 в якутском лесу стало известно утром 19 мая. Воздушное судно вылетело из населенного пункта Теплый Ключ для патрулирования пожароопасной обстановки, однако через некоторое время связь с экипажем была потеряна. Как позже выяснилось, примерно в четырех километрах от места вылета у самолета отказал двигатель. Совершив экстренную посадку, борт полностью сгорел. В результате пострадали три человека.

