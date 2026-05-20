Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 20 мая 2026Мир

Финляндии указали на ошибку в отношении России и США

Линден: Финляндия допустила ошибку, полагаясь на США, а не на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abinieks / Shutterstock / Fotodom

Финляндия допустила ошибку, полагаясь на утратившие статус гегемона США, а не на силу России. Об этом заявил финский аналитик Сакари Линден на своей странице в социальной сети X.

Эксперт отметил, что Китай и Россия подписали в Пекине декларацию о построении многополярного мира, что говорит о том, что мир уже многополярный.

«Руководство Финляндии допустило ошибку в области внешней политики, полагаясь на однополярный мир во главе с Соединенными Штатами», — написал он.

По его словам, с нынешней линией поведения Финляндия оказалась в числе проигравших.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая. Он подчеркнул, что это очень серьезный результат встречи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Торнадо сорвал крышу дома россиян и попал на видео

    В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

    Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

    Песков заявил о противостоянии угрозам Киева

    На Украине высказались о возможности проведения выборов в 2027 году

    Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

    В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

    Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

    Экс-солистку Serebro сняли с молодым артистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok