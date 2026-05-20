Финляндия допустила ошибку, полагаясь на утратившие статус гегемона США, а не на силу России. Об этом заявил финский аналитик Сакари Линден на своей странице в социальной сети X.

Эксперт отметил, что Китай и Россия подписали в Пекине декларацию о построении многополярного мира, что говорит о том, что мир уже многополярный.

«Руководство Финляндии допустило ошибку в области внешней политики, полагаясь на однополярный мир во главе с Соединенными Штатами», — написал он.

По его словам, с нынешней линией поведения Финляндия оказалась в числе проигравших.

Ранее политолог Павел Данилин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая. Он подчеркнул, что это очень серьезный результат встречи.