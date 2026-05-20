Лавров провел аналогии между конфликтом на Украине и ситуацией с Тайванем

Руководство Китайской Народной Республики (КНР) должно хорошо понимать причины начала специальной военной операции (СВО) из-за аналогичной ситуации с Тайванем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Уверен, что вы нас хорошо понимаете в Китае, потому что есть Тайвань — это тоже неотделимая, неотъемлемая часть китайского государства», — высказался дипломат.

Лавров провел аналогии между конфликтом на Украине и положением Тайваня, указав на политику администрации бывшего президента США Джо Байдена по поставкам оружия на остров и поддержку политических сил, настроенных против присоединения к КНР. По мнению министра, действия Вашингтона можно сравнить с политикой стран Запада по поставкам вооружений на Украину и поддержке ее антироссийского курса.

Дипломат также подчеркнул, что Украина всегда была частью геополитического пространства России в составе сначала Российской империи, а после — Советского Союза. Он добавил, что важность СВО заключается в недопущении угроз России со стороны Киева.

«Разные исторические обстоятельства, но принцип, в соответствии с которым ни вы, ни мы не можем мириться с тем, как наших соотечественников настраивают против нас, в общем-то достаточно понятен», — резюмировал министр.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Китайский лидер обеспокоился возможным возвратом к «миру джунглей».