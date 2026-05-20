В Великобритании рассказали о двух опасных инцидентах с участием российских истребителей

МО Британии сообщило об опасном сближении самолета-разведчика с истребителями РФ

Минобороны Великобритании сообщило о двух опасных авиаинцидентах, когда российские истребители перехватывали их разведывательный самолет над Черным морем. Оба произошли в апреле, передает ТАСС.

«Один российский Су-35 подлетел достаточно близко, чтобы активировать аварийные системы Rivet Joint, в том числе отключение автопилота. В другом опасном случае перехвата российский Су-27 совершил шесть пролетов перед британским самолетом, пролетев всего в шести метрах от носа Rivet Joint», — рассказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что самолет-разведчик совершал плановый полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Уточняется, что он не был вооружен. В связи с этим Минобороны и МИД Великобритании направили демарш российскому посольству в Лондоне с целью осудить опасное и неприемлемое поведение пилотов. Военное ведомство Соединенного Королевства назвало произошедшее «самым опасным инцидентом в отношении Rivet Joint с участием российских летчиков с 2022 года.

17 апреля над Черным морем вблизи берегов Крыма заметили британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, проводивший разведку. Как выяснилось, борт вылетел с базы Уоддингтон, его маршрут проходил напротив Севастополя, не пересекая границ России.