21:52, 17 апреля 2026Мир

Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: thatmacroguy / Shutterstock / Fotodom

Британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint проводит разведку над Черным морем в районе Крыма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Самолет вылетел с базы Уоддингтон, пролетел над Европой и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Его маршрут проходит напротив Севастополя, не заходя в границы России.

Отмечается, что этот борт регулярно выполняет такие миссии. Ранее в том же районе фиксировали американский разведывательный самолет, который в 14:20 мск продолжал полет.

Ранее 13 апреля самолет-разведчик Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint начал облет над акваторией Черного моря. Самолет вылетел с британской базы Уоддингтон, пролетел в воздушном пространстве Румынии и долетел до восточной части Черного моря. После этого воздушное судно развернулось и совершило петлю в западном направлении.

