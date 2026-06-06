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Из жизни
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05:57, 6 июня 2026Из жизни

Пятеро мужчин заманили школьницу в машину едой и изнасиловали

В Индии пятеро мужчин заманили школьницу в машину едой и надругались над ней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ernest Brillo / Unsplash

В индийском штате Ассам пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину едой и надругались над ней. Об этом пишет NDTV.

О произошедшем стало известно после того, как местные жители заметили автомобиль, в котором девушка и другие пассажиры сидели полуобнаженными. Они обратились в правоохранительные органы.

Полицейским удалось выяснить, что это продолжалось несколько месяцев. Правоохранители задержали всех подозреваемых, в настоящее время они находятся под арестом.

Отмечается, что члены семьи школьницы были потрясены случившемся, они требуют немедленного и показательного наказания для преступников.

Ранее в индийском штате Одиша шесть человек были задержаны после того, как они надругались над школьницей, сняли это на видео и опубликовали ролик в сети. Инцидент произошел в школе, куда девятиклассница пришла на вечерние занятия.

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