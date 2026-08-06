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08:56, 6 августа 2026Россия

Появились подробности о самой массовой атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Евраев: Три частных дома загорелись после атаки ВСУ на Ярославскую область
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ярославскую области из-за падения обломков беспилотников загорелись три частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram.

Он добавил, что также выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены машины. Информация по пострадавшим уточняется. «Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛА», — подчеркнул чиновник.

ВСУ начали атаку на Ярославскую область в ночь на 6 августа. Евраев назвал налет самым массовым за все время.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении беспилотника на сортировочный центр Wildberries, в результате чего начался пожар. В компании заявили, что сотрудников успели эвакуировать. Возгорание ликвидировали днем 5 августа.

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